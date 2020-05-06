В Островском районе благоустроили воинский мемориал памяти погибших колхозников
К 75-летию Победы жители Островского района приводят в порядок воинские захоронения и памятные места.
Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Собрания Островского района Владлен Небейголова, жители деревни Петрухны Островского района привели в порядок воинский мемориал памяти погибших колхозников.
Работу по благоустройству воинских захоронений и мемориалов в районе проводят с соблюдением мер индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.