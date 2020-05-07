Михаил Ведерников рассказал историю своего дедушки-ветерана

00:37, 07 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области рассказал о фронтовом пути своего дедушки – Николая Хрипко. Юношей тот чудом спасся от принудительных работ в Германии, после чего пошёл в партизаны. После Великой Отечественной войны Николай Хрипко связал всю свою жизнь с защитой Родины и всегда подавал пример стойкости духа и доброты в семье. Историю своего ветерана Михаил Ведерников рассказал в эфире программы ГТРК «Псков» «Мой солдат Победы».

«О событиях Великой Отечественной войны мне в детстве рассказывал дедушка – Николай Анисимович Хрипко. Когда я был школьником, часто проводил лето у него дома, на Украине. Много времени мы проводили вместе, когда он брал меня на рыбалку, на охоту. В такие моменты я часто спрашивал его о детстве, о юности, о пережитом в Великую Отечественную войну», – поделился Михаил Ведерников.

Летом 1941 года Николаю Хрипко было 15 лет. «Он видел оккупацию Украины, испытал на себе первые голодные годы, а затем его вместе с другими молодыми людьми погрузили в товарные вагоны и отправили на принудительные работы в Германию», – рассказал губернатор.

В вагоне узники взломали часть деревянного пола, и несколько человек смогли выпрыгнуть на железную дорогу. Сбежавшие скрывались в лесу, но фашисты разыскивали их с собаками и расстреливали на месте. Юного Николая Хрипко спас случай: он сорвался с дерева, упал в воронку и потерял сознание. Тогда же пошёл снег, который и укрыл его от взгляда фашистов.

После дед Михаила Ведерникова сражался вместе с партизанами. А к концу Великой Отечественной войны его призвали в Советскую армию. «С тех пор он связал свою жизнь с защитой Родины», – отметил гость программы «Мой солдат Победы». Первые послевоенные годы Николай Хрипко служил в Германии, затем окончил Рязанское военное училище и служил связистом в танковых войсках – в Ленинградской и Псковской областях, а затем в Монголии и Чите. На пенсию вышел в звании подполковника.

«У дедушки была непростая жизнь, но он всегда был очень волевым, характерным, но в то же время удивительно светлым и добрым человеком. Он во всём любил порядок, даже в булочную ходил в галстуке. Он был верным семьянином, в счастливом браке с бабушкой прожил 58 лет», – поделился губернатор.

«Таков мой солдат Победы, которым я искренне горжусь и которому искренне благодарен за подвиг, за счастливое детство, за личный пример, который стал для меня одним из важнейших ориентиров на всю жизнь», – рассказал губернатор Псковской области о своём дедушке – ветеране Великой Отечественной войны.