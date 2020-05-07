0
00:37
Михаил Ведерников рассказал историю своего дедушки-ветерана
23:56
7 мая синоптики обещают псковичам 16 градусов тепла
23:12
Великолучанка рассказала о своём дедушке, который дошёл до Берлина
22:55
Видео: Работу общественных бань во время пандемии надо пресекать – Роспотребнадзор
21:48
Советник губернатора пообещал разобраться с путаницей в псковской статистике коронавируса
20:40
Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень
20:20
В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников рассказал историю своего дедушки-ветерана

Губернатор Псковской области рассказал о фронтовом пути своего дедушки – Николая Хрипко. Юношей тот чудом спасся от принудительных работ в Германии, после чего пошёл в партизаны. После Великой Отечественной войны Николай Хрипко связал всю свою жизнь с защитой Родины и всегда подавал пример стойкости духа и доброты в семье. Историю своего ветерана Михаил Ведерников рассказал в эфире программы ГТРК «Псков» «Мой солдат Победы».

«О событиях Великой Отечественной войны мне в детстве рассказывал дедушка – Николай Анисимович Хрипко. Когда я был школьником, часто проводил лето у него дома, на Украине. Много времени мы проводили вместе, когда он брал меня на рыбалку, на охоту. В такие моменты я часто спрашивал его о детстве, о юности, о пережитом в Великую Отечественную войну», – поделился Михаил Ведерников.

Летом 1941 года Николаю Хрипко было 15 лет. «Он видел оккупацию Украины, испытал на себе первые голодные годы, а затем его вместе с другими молодыми людьми погрузили в товарные вагоны и отправили на принудительные работы в Германию», – рассказал губернатор.

В вагоне узники взломали часть деревянного пола, и несколько человек смогли выпрыгнуть на железную дорогу. Сбежавшие скрывались в лесу, но фашисты разыскивали их с собаками и расстреливали на месте. Юного Николая Хрипко спас случай: он сорвался с дерева, упал в воронку и потерял сознание. Тогда же пошёл снег, который и укрыл его от взгляда фашистов.

После дед Михаила Ведерникова сражался вместе с партизанами. А к концу Великой Отечественной войны его призвали в Советскую армию. «С тех пор он связал свою жизнь с защитой Родины», – отметил гость программы «Мой солдат Победы». Первые послевоенные годы Николай Хрипко служил в Германии, затем окончил Рязанское военное училище и служил связистом в танковых войсках – в Ленинградской и Псковской областях, а затем в Монголии и Чите. На пенсию вышел в звании подполковника.

«У дедушки была непростая жизнь, но он всегда был очень волевым, характерным, но в то же время удивительно светлым и добрым человеком. Он во всём любил порядок, даже в булочную ходил в галстуке. Он был верным семьянином, в счастливом браке с бабушкой прожил 58 лет», – поделился губернатор.

«Таков мой солдат Победы, которым я искренне горжусь и которому искренне благодарен за подвиг, за счастливое детство, за личный пример, который стал для меня одним из важнейших ориентиров на всю жизнь», – рассказал губернатор Псковской области о своём дедушке – ветеране Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Великолучанка рассказала о своём дедушке, который дошёл до Берлина Глава Псковского района присоединилась к акции «75 слов о Победе» В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта Памятник «Скорбящая мать» восстановили в Плюсском районе В Островском районе благоустроили воинский мемориал памяти погибших колхозников «Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы Акция «Георгиевская ленточка» в Великих Луках проходит в новом формате 8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы «Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке Первый в регионе «Палисадник Победы» оформили в Пушкиногорском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников рассказал историю своего дедушки-ветерана
07 мая 2020
Михаил Ведерников рассказал историю своего дедушки-ветерана
7 мая синоптики обещают псковичам 16 градусов тепла
06 мая 2020
7 мая синоптики обещают псковичам 16 градусов тепла
Великолучанка рассказала о своём дедушке, который дошёл до Берлина
06 мая 2020
Великолучанка рассказала о своём дедушке, который дошёл до Берлина
Видео: Работу общественных бань во время пандемии надо пресекать – Роспотребнадзор
06 мая 2020
Видео: Работу общественных бань во время пандемии надо пресекать – Роспотребнадзор
Советник губернатора пообещал разобраться с путаницей в псковской статистике коронавируса
06 мая 2020
Советник губернатора пообещал разобраться с путаницей в псковской статистике коронавируса
Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень
06 мая 2020
Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень
В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта
06 мая 2020
В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта
На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи
06 мая 2020
На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи

Идет загрузка...