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Общество

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций отмечают профессиональный праздник

7 мая свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны уголовно-исполнительных инспекций уголовно-исполнительной системы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

В этот день исполняется 101 год со дня создания Бюро принудительных работ, на которые возлагались контрольно-надзорные функции в отношении осужденных к исправительным работам, ссылке, высылке, лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, условному осуждению, условному освобождению с обязательным привлечением к труду, наказанию с отсрочкой исполнения приговора.

В ведомстве отметили, что деятельность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций многогранная. Обеспечивая соблюдение законности при исполнении судебных решений, они активно применяют современные технические средства, эффективно сочетают методы воспитательного воздействия и психологического сопровождения во взаимодействии с органами системы профилактики и институтами гражданского общества, оказывают содействие в получении осужденными социальной помощи.

Реализация государством современной уголовно-исполнительной политики требует более широкого внедрения в правоприменительную практику видов наказаний, альтернативных лишению свободы. В этой связи за последние несколько лет количество видов уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, увеличилось до пяти, также до пяти был расширен перечень мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества. Кроме того, сотрудники инспекций осуществляют контроль за подозреваемыми, обвиняемыми, в отношении которых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, залога, запрета определенных действий. Все большая значимость придается ресоциализации осужденных, взаимодействию с институтами гражданского общества.

«Успешное решение возложенных на инспекции задач зависит от добросовестного и усердного труда каждого сотрудника, его инициативы и ответственности за порученное дело. От качества работы сотрудников УИИ зависит многое: безопасность жителей нашей страны, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», - добавили в ведомстве.

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