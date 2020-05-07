7 мая 1945 года: помощь Праге, предварительная капитуляция и советский орден Клементины Черчилль

11:01, 07 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле–мае 1945 года.

Войска 1-го Украинского фронта заняли Бреслау

В этот день 75 лет назад войска 1-го Украинского фронта полностью овладели Бреслау. «Битва за Бреслау окончена, - писали «Известия». - На месте большого, красивого города дымятся бесформенные груды развалин. Под щебнем домов, в глубоких траншеях, подвалах, под кучами золы погребены тысячи немецких солдат. Обломками сбитых немецких самолетов завалены окрестности города. Сотни немецких орудий, минометов и танков, изуродованных, обгоревших, стоят в лабиринте улиц и баррикад. И вот теперь, после ожесточенной, кровавой битвы в Бреслау наступила тишина».

Полковник Чикин в пригороде Бреслау записал 7 мая в своем дневнике: «Вчера я, майор Яхьяев и переводчик Лебедев ездили в крепость с полномочиями по вопросу безоговорочной капитуляции. Ездили два раза. Я был главным. Первый раз привез с собой коменданта крепости генерала от инфантерии фон Нигофа, второй раз - привел в наше расположение весь штаб крепости (около 40 человек с адъютантами и ординарцами). Впервые в жизни я выполнял роль парламентера. Было чего опасаться - похоже, немцы готовы были нас растерзать. Но я вел себя достойно победителя (хотя косил глазами во все четыре стороны). И - чудная история! Мы, трое русских офицеров, ведем полтора десятка машин с офицерами штаба крепости через боевые порядки противника, через линию фронта, как пленников, - на свою сторону. А в это время колонны немецких войск строятся, чтобы сложить оружие».

На помощь Праге

Части Красной Армии идут на помощь восставшей Праге. «7 мая 4-я гвардейская танковая армия продвинулась еще на 50-60 км, - вспоминал генерал Лелюшенко. - Вскоре все перевалы через Рудные горы были в наших руках. Противник отступал с боями, цеплялся за каждый выгодный рубеж, устраивал в узких местах, на перевалах и в теснинах завалы и минные заграждения. Чехословацкие друзья показывали нам, как лучше обойти препятствия».

Командир батареи гвардейских минометов Фланкин вспоминает, как 7 мая жители одного чешского поселка попросили на память у воинов из транспарантов с лозунгами «За Родину!», «Смерть немецким оккупантам!», «Вперед, на Запад!», нашитых на чехлы боевых машин. Чехи сказали, что «взамен они принесли красную парчу, и художник с ними, - он сейчас же напишет, такую же в точности, надпись на парче. - Что ж, дорогие братья, это можно, - сказал командир дивизиона Васильев. - А надпись не обязательно по-русски. Можно и по-чешски. Под приветственные восклицания чешского народа, с ярко сиявшей надписью на чешском языке: «Да здравствует великая дружба советского и чехословацкого народов!» - дивизион двинулся дальше, на Прагу».

Предварительный протокол капитуляции

В 2 часа 41 минуту по местному времени во французском городе Реймс, на северо-западе от Парижа, генерал-полковник и начальник штаба верховного командования вермахта Альфред Йодль, позже повешенный как военный преступник, подписал документ о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Капитуляцию принимал Главнокомандующий вооруженными силами союзников американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Со стороны СССР свидетелем присутствовал генерал Иван Суслопаров, бывший военный атташе во Франции. Сталина такой вариант никак не устраивал (всем фронтам была дана телеграмма «Война продолжается»), и он вынудил союзников квалифицировать подписанный в Реймсе документ «предварительным протоколом капитуляции», а саму капитуляцию принять у гитлеровцев на следующий день в Берлине, «центре фашистской агрессии», верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. И тем не менее на Западе днем капитуляции Германии упорно продолжают считать 7 мая.

Преступления фашистов в Освенциме

Газета «Правда» сообщала: «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков опубликовала сообщение о чудовищных преступлениях германского правительства в концлагере Освенцим. Как установила комиссия, в Освенциме было убито свыше 4 миллионов человек – граждан всей Европы, в том числе и сотни тысяч детей в возрасте от грудного до 16 лет. Перед уходом из концлагеря гитлеровцы сожгли 29 из 35 складов; в оставшихся 6 обнаружено: 348 820 комплектов мужской верхней и нижней одежды, 836 255 комплектов женской, 99 992 детской одежды, 43 525 пар обуви, 13 964 ковра. Обнаружено также большое количество бывших в употреблении зубных щеток, кисточек для бритья, очков, зубных протезов и 293 тюка женских волос общим весом 7 тысяч килограммов. Эксперты установили, что волосы срезаны с голов 140 тысяч женщин».

Советский орден Клементине Черчилль

Агентство сообщило о вручении в Москве ордена Трудового Красного Знамени председателю комитета «Фонда помощи России» г-же К. Черчилль, «награжденной за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору средств в Англии для оказания медицинской помощи Красной Армии».

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А. В.