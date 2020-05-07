Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов

12:04, 07 мая 2020, ПАИ

Жительница Пскова, председатель молодёжного парламента Юлия Лысова-Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с историей своего прадедушки – Ивана Веселова. Псковичка рассказала о ветеране на своей странице в соцсети.

«Моя прабабушка мне в детстве рассказывала, что прадед пропал без вести на фронте... Его звали Веселов Иван Иванович, ему было 26 лет, когда он ушёл на фронт. Больше я ничего не знала, до тех пор пока не начали рассекречивать архивы с документами периода Великой Отечественной войны», - рассказала Юлия Лысова-Михайлова.

О подвигах прадеда псковичка узнала на поисковом сайте. Имя Ивана Веселова значится в списке награждённых медалью «За отвагу». Награждается «командир отделения ручных пулеметов 10-го отдельного Гвардейского пулеметно-артиллерийского батальона 1-го Гвардейского Николаевского Краснознаменного Укрепленного района», - написано в документе.

«Медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», описание подвигов, от которых просто бегут мурашки. Я очень рада, что спустя столько лет у меня есть возможность узнать историю настоящего Героя из нашей семьи», - написала псковичка.

В 2020 году эстафета «Псковской правды» проходит в формате флешмоба. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать онлайн-эстафету трём друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».

