Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»

12:08, 07 мая 2020, ПАИ

В преддверии празднования Дня Победы единороссы вместе с активистами Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» проводят акцию «Палисадник Победы». Присоединился к акции и Порховский район, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Светлана Григорьева вместе с руководителем местного отделения организации «Волонтёры Победы» Надеждой Яковлевой и активистом Анной Григорьевой установили вазоны с цветами под окнами домов в Порхове, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны Капитон Никоноров, Иван Михайлов, Евгений Михайлов, а также у дома в деревне Попадинка, где живёт Алексей Мартынов.

«Мы решили высадить цветы в вазоны и установить их у домов, чтобы порадовать наших уважаемых ветеранов. Они наблюдали за работой в окна, со слезами на глазах благодарили за внимание и заботу. Мы хотим, чтобы высаженные цветы подарили хорошее настроение нашим ветеранам и радовали их в весну 75-летия Победы», - отметила Светлана Григорьева.

В День Победы принято традиционно чествовать ветеранов войны. Из-за коронавируса личное прямое взаимодействие с ветеранами ограничено. Поэтому всероссийская политическая партия «Единая Россия» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» проводят акцию «Палисадник Победы». С 3 по 8 мая участникам акции предлагается благоустроить и высадить растения у домов ветеранов с соблюдением мер, предусмотренных эпидемической ситуацией в субъекте. В акции принимает участие не более 3 человек на одном участке. Облагораживание производится около дома, в котором проживает ветеран.