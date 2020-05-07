В Псковской области не будет традиционного открытия мотосезона

13:06, 07 мая 2020, ПАИ

Открытие мотосезона, запланированное в Псковской области на 16 мая, в традиционном формате проводиться не будет, сообщили Псковскому агентству информации в мотоклубе «Позитивная механика».

Это решение принято в связи с продлением до 31 мая ограничительных мер относительно массовых мероприятий.

Обычно сбор мотоциклистов в честь открытия сезона проходил у памятника Александру Невскому на Соколихе, затем колонна мотоциклов пересекала Псков по основным городским магистралям. В прошлом году торжественное открытие также не состоялось, тогда причиной стало трагическое ДТП, в котором под колёсами мотоцикла погибла шестилетняя девочка.



13-й мотосаммит из-за коронавируса и связанных с ним ограничений переносится на лето 2021 года.