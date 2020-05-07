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Общество

2,3 млн писем-треугольников доставит «Почта России» ветеранам

«Почта России» доставит ветеранам 2,3 миллиона писем-треугольников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

Ветераны войны и труженики тыла получат персональное поздравление от президента России. Эти письма они смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов выпускаются к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов.

Всего за время войны почтовая служба доставила более 6 млрд фронтовых писем.

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