2,3 млн писем-треугольников доставит «Почта России» ветеранам

13:15, 07 мая 2020, ПАИ

«Почта России» доставит ветеранам 2,3 миллиона писем-треугольников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

Ветераны войны и труженики тыла получат персональное поздравление от президента России. Эти письма они смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов выпускаются к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов.

Всего за время войны почтовая служба доставила более 6 млрд фронтовых писем.