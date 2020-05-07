Директор «Псковпассажиравтотранса»: Зарплаты выплачиваются в полном объёме и в срок

13:52, 07 мая 2020, ПАИ

Директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев опроверг слухи о том, что на предприятии не выплачивается зарплата. «Никаких проблем нет. Зарплаты выплачиваются, все в полном объеме, работа идет. Всё в срок», - заявил Киргинцев корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о проблемах с выплатами зарплат в автобусном парке.

Юрий Киргинцев также не подтвердил информацию о том, что написал заявление об увольнении. «Никакого заявления я не писал», - подчеркнул он.

Директор предприятия намерен обратиться в правоохранительные органы. «Я много раз прощал, когда такую грязь выливают. Я принял решение, что напишу заявление в полицию. Пусть хоть ищут того, кто расшатывает ситуацию», - сказал Юрий Киргинцев.