Житель Псковской области в Крыму продавал наркотики из своей лаборатории

14:46, 07 мая 2020, ПАИ

Житель Псковской области в Крыму продавал наркотики из своей подпольной лаборатории, сообщает «Комсомольская правда - Крым».

Пскович - лидер преступной группы организовал серийное производство наркотиков в одной из деревень Псковской области. Выйти на организаторов подпольного производства удалось через нескольких членов преступной цепочки, которые занимались транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков в Крыму.

Участники банды распространяли вещества с помощью интернета, устраивая для покупателей «закладки» в оговоренных заранее местах. Серверы с информацией находились на территории Крыма и других регионов России.

Однако крымские оперативники распутали цепочку и изъяли из переделанного под лабораторию гаража химическое оборудование, материалы, реактивы и колбу с мефедроном. В доме псковича обнаружились компьютеры, флешки и роутеры, которые использовались для управления интернет-магазином.

В отношении организатора «бизнеса» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере). Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Он вместе с другими подозреваемыми находится под стражей.