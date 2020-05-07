Три пригородных автобуса в Пскове с 12 мая будут ездить по расписанию рабочих дней

14:51, 07 мая 2020, ПАИ

С 12 мая в Пскове автобусы по маршрутам № 101 «Псков – Крипецкое», № 117 «Псков – Стремутка» и № 108 «Псков – Красино» переходят на расписание рабочих дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

В частности, автобус по маршруту № 101 «Псков – Крипецкое» будет отправляться от автовокзала рейсами на 7:45 и 19:00, остальные — закрыты до особого распоряжения.

Рейс на 7:45 будет осуществляться с заездом в сады «Черняковицы» все рабочие дни, с заездом в сады «Ветеран» по средам; рейс на 19:00 будет осуществляться по средам с автовокзала без заезда в сады, обратно из Крипецкого — в 19:50 с заездом в сады «Ветеран», по пятницам с заездом в сады «Ветеран», обратно из Крипецкого в пятницу в 19:55 без заезда.

Автобус по маршруту № 108 «Псков – Красино» будет отправляться от автовокзала в 5:20 и 18:20: рейс на 5:20 — без заезда в поселок Соловьи, из Красино – 6:10 с заездом в Соловьи; рейс на 18:20 — с заездом в Соловьи; обратно из Красино в 19:20; по вторникам и четвергам в 19:20 из Красино заезд в сады Черские.

Кроме того, по маршруту № 117 «Псков - Стремутка» по рабочим дням будут организованы рейсы на 7:20 и 16:40 от автовокзала, остальные закрыты до особого распоряжения: рейс на 7:20 без заезда в поселок Соловьи, обратно из Стремутки на автовокзал в 7:56 с заездом; рейс на 16:40 с заездом в Соловьи, из Стремутки в 17:20 без заезда.