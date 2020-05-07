Акции по благоустройству воинских захоронений прошли в Печорах, Пушкиногорском и Пыталовском районах

16:30, 07 мая 2020, ПАИ

В Пушкиногорском районе завершились работы по благоустройству территорий и ремонту памятных обелисков братских захоронений. В плановых работах участвовали сотрудники МП «Комбинат коммунальных услуг», депутаты Пушкиногорского Собрания депутатов и городского поселения «Пушкиногорье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Памятники героям той войны - достояние нашей Отчизны. Содержание их в хорошем состоянии - важнейшая задача. Именно поэтому ежегодно приводят в порядок братские захоронения и возлагают к ним цветы. Ужасающее число погребённых в братских могилах солдат напоминает нам о том, сколько людей пожертвовали своей жизнью ради мира сегодня. Задача поколения сегодняшнего - хранить память о Великой Отечественной войне, помогать нашим ветеранам и, конечно же, следить за тем, в каком состоянии сегодня находятся памятники героям», - отметил член политического совета Пушкиногорского местного отделения «Единой России» Александр Афанасьев.

В Пыталовском районе депутаты сельского поселения «Гавровская волость» привели в порядок братское захоронение в д. Вышгородок. Также к 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками партийцы провели уборку и покрасили памятник погибшим лётчикам в д. Бороусы.

В Печорах единороссы и администрация ГП «Печоры» убрали территорию, прилегающую к мемориалу, который был открыт в 1969 году, в 25-ю годовщину освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков, в память о советских воинах-освободителях. Также была произведена покраска стелы.