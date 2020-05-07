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Общество

Праздничный онлайн-концерт подготовил Городской культурный центр Пскова к 9 Мая

В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции формат празднования Дня Победы переходит в интернет. Поэтому Городской культурный центр в Пскове подготовил большую праздничную онлайн-программу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«9 Мая - это важнейший день, к которому мы ежегодно и старательно готовимся, ждём с нетерпением. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире нам надо было продумать новый формат концерта, для того чтобы подарить праздничное настроение псковичам и конечно же нашим дорогим ветеранам, которых без внимания мы оставить не можем. Было принято решение провести онлайн-трансляцию. Силами коллективов города мы подготовили видеоконцерт «Под салютом Великой Победы». В программе концерта - хореографические, песенные, чтецкие композиции, военный оркестр. Все артисты с большим удовольствием принимали участие в данном концерте, это необычная и новая форма для всех нас, очень волнительно и ответственно. Мы хотим дарить людям праздник всегда и при любых обстоятельствах и надеемся, что зрители по достоинству оценят наши старания и останутся довольны нашей большой проделанной работой», - поделилась художественный руководитель ГКЦ.

В программе задействованы ансамбль «Сказ», «Артмастер», Псковский цирк, военный оркестр 2-й отдельной ордена Жукова бригады специального назначения. Длительность программы составит 1 час 30 минут.

«Власти города делают всё возможное, чтобы псковичи запомнили эту важную дату, а ветераны не остались без внимания», - отметили в пресс-службе.

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