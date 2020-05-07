Всех сотрудников первичного звена здравоохранения предложено обеспечить респираторами

17:24, 07 мая 2020, ПАИ

Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр) врач-пульмонолог Анастасия Повторейко предложила обеспечить респираторами и защитными экранами всех сотрудников первичного звена здравоохранения в регионе. Об этом она заявила на совещании 7 мая.

Анастасия Повторейко отметила, что защита медиков – первоочередная задача, которая стоит перед здравоохранением. В то же время она подчеркнула, что и сами медики должны осознавать и соблюдать все установленные требования. По её словам, не все её коллеги из других учреждений осознают важность средств индивидуальной защиты. «И это не только младший медперсонал, но и средний, и некоторые врачи», - уточнила она.

В частности на совещании о дефиците респираторов сообщили Дедовичская и Псковская межрайонная больницы. А по словам главного врача Псковской областной больницы, в учреждении через неделю возникнет дефицит респираторов.

Губернатор Псковской области дал поручение руководителю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко уточнить, сколько и по каким позициям нужно закупить респираторов, костюмов, масок и других средств индивидуальной защиты.