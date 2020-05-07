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Общество

Подарки от главы Пскова получили подопечные Дома ветеранов

Накануне Дня Победы глава Пскова Елена Полонская передала подарки в Псковский дом ветеранов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Букеты тюльпанов и наборы керамики ветеранам вручит руководство учреждения. «Хотелось бы лично поздравить каждого ветерана, но сейчас мы все строго соблюдаем режим самоизоляции. Прошу передать от меня поздравления с наступающим праздником, низкий поклон и пожелания здоровья», – такими словами сопроводила подарки Елена Полонская.

В Доме ветеранов проживает 81 человек в возрасте от 60 до 99 лет. Половина подопечных имеют статус «дети войны», четверо – участники Великой Отечественной войны, и один – участник войны.

Глава Пскова подчеркнула, что после окончания эпидемии в городе также возобновится и вручение ветеранам памятных медалей к 75-летию Победы.

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