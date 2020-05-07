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Директор Дома детства и юношества «Радуга» в Пскове обвиняется в служебном подлоге на 200 тысяч рублей

Директор Дома детства и юношества «Радуга» в Пскове обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщили Псковскому агентству информации в следственном отделе следственного управления СК России по Псковской области.

В ноябре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Образование» Дом детства и юношества «Радуга» заключил два договора с ООО «Прайм» на оказание услуг по изготовлению буклетов и макетированию, а также по брендированию продукции.

В декабре директор «Радуги», будучи осведомлённым о невыполнении условий договора, подписал акты выполненных работ, являющиеся основанием для оплаты. В результате  «Прайм» получил на счёт почти 200 тысяч рублей. 

Учитывая полное признание обвиняемым вины, раскаяние в содеянном, активное содействие следствию и пожертвования в детский фонд, следователь обратится в суд с ходатайством о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

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