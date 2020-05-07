0
20:19
В Псковской области 35 человек находится под домашним арестом
19:30
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
18:26
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
17:56
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
17:33
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
17:06
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
16:57
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
Еще новости
Общество

Памятный обелиск на месте сожжённой фашистами деревни обновили псковские полицейские

Памятный обелиск на территории сожжённой фашистами деревни Топорищево в Псковском районе привели в порядок член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков вместе с коллегами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В декабре 1943 года немецко-фашистские захватчики сожгли деревню вместе с местными жителями, партизанами и советским разведчиком.

«Этот скромный обелиск призван возвращать нас в героическое прошлое нашей Родины, – отметил Сергей Волков. –  Я уверен, что память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто не дожил до Победы, всегда будет жить с нами. А память – не в кричащих лозунгах, она – в конкретных делах!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Памятный обелиск на месте сожжённой фашистами деревни обновили псковские полицейские Почти три тысячи продуктовых наборов передадут ветеранам в Пскове Подарки от главы Пскова получили подопечные Дома ветеранов В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы «У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах Праздничный онлайн-концерт подготовил Городской культурный центр Пскова к 9 Мая 2,3 млн писем-треугольников доставит «Почта России» ветеранам Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов Жители России могут бесплатно установить на гудок песни военных лет На единовременную выплату ветеранам Псковской области Пенсионный фонд направил более 600 млн рублей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области 35 человек находится под домашним арестом
07 мая 2020
В Псковской области 35 человек находится под домашним арестом
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
07 мая 2020
Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
07 мая 2020
В Псковской области ветераны получают праздничные продуктовые наборы
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
07 мая 2020
Глава Бежаницкого района предупредил губернатора о возможном мусорном коллапсе из-за приехавших дачников
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
07 мая 2020
Михаил Ведерников проводит совещание с главами Бежаницкого и Невельского районов (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
07 мая 2020
«У каждой семьи своя история Победы»: Ангелина Михайлова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом сразу о трёх ветеранах
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
07 мая 2020
Онлайн-совещание губернатора Михаила Ведерникова с главами Бежаницкого и Невельского районов ПАИ покажет в прямом эфире
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
07 мая 2020
Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Идет загрузка...