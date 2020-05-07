Памятный обелиск на месте сожжённой фашистами деревни обновили псковские полицейские

20:08, 07 мая 2020, ПАИ

Памятный обелиск на территории сожжённой фашистами деревни Топорищево в Псковском районе привели в порядок член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков вместе с коллегами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В декабре 1943 года немецко-фашистские захватчики сожгли деревню вместе с местными жителями, партизанами и советским разведчиком.

«Этот скромный обелиск призван возвращать нас в героическое прошлое нашей Родины, – отметил Сергей Волков. – Я уверен, что память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто не дожил до Победы, всегда будет жить с нами. А память – не в кричащих лозунгах, она – в конкретных делах!»