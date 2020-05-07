Почти 10 тысяч подарочных наборов для ветеранов направлены в районы Псковской области
Почти 10 тысяч подарочных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны направлены в районы Псковской области, сообщил в своём Instagram Михаил Ведерников.
«Подарочные наборы пришли к ветеранам, и уже начала поступать обратная связь, – отметил губернатор. – Искренне рад, что получилось сделать приятный подарок нашему дорогому поколению победителей!»
«Низкий поклон! С наступающим Днём Победы!» – обратился Михаил Ведерников к ветеранам.