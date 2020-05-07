0
23:48
ОНФ против COVID-19: Дмитрий Поликанов рассказал о борьбе Народного фронта с вирусом
23:20
Дневные автобусы ввели в Пскове и Великих Луках
23:00
«Когда знаешь историю своего рода, лучше понимаешь, кто ты такой»: великолучанка рассказала о прадедушке-красноармейце
22:22
Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область
21:55
Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником
21:22
Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле
20:39
Браслеты и театр: как сотрудники ФСИН помогают наладить жизнь осуждённым
Еще новости
Общество

Дневные автобусы ввели в Пскове и Великих Луках

Псков

На нескольких маршрутах в Пскове и Великих Луках с 7 мая ввели дневные автобусы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

В Пскове это маршруты № 50 (4А), 51, 52, 54, 55, а в Великих Луках – № 1, 1А, 2А, 4, 4Б, 13, 15. «Перевозки будут осуществляться по обычному расписанию», – отметил губернатор.

Великие Луки

«Таким образом, все, кто работает в сменном режиме и кому необходимо посещать социально значимые объекты, будут обеспечены общественным транспортом, – пояснил Михаил Ведерников. – После анализа пассажиропотока добавим дополнительные автобусы и на других маршрутах».

Губернатор подчеркнул, что меры безопасности против коронавируса предусмотрены: все перевозчики два раза в день проводят дезинфекционную обработку салонов. «Пассажирам также необходимо соблюдать все требования профилактики, носить маски и перчатки. Надеюсь на ваше понимание», – добавил он.

«Берегите себя! Буду благодарен за обратную связь, если где-то народу будет больше, чем 50%», – обратился губернатор к жителям Пскова и Великих Лук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Дневные автобусы ввели в Пскове и Великих Луках
07 мая 2020
Дневные автобусы ввели в Пскове и Великих Луках
«Когда знаешь историю своего рода, лучше понимаешь, кто ты такой»: великолучанка рассказала о прадедушке-красноармейце
07 мая 2020
«Когда знаешь историю своего рода, лучше понимаешь, кто ты такой»: великолучанка рассказала о прадедушке-красноармейце
Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область
07 мая 2020
Видео: самолёт для патрулирования лесов прибыл в Псковскую область 1
Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником
07 мая 2020
Михаил Ведерников поздравил работников радио с профессиональным праздником
Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле
07 мая 2020
Цены на лимоны в России выросли в 2,5 раза в апреле
Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом
07 мая 2020
Видео: Какие электронные браслеты носят люди под домашним арестом
В Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом
07 мая 2020
В Псковской области 35 человек находятся под домашним арестом
Минздрав: Активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня
07 мая 2020
Минздрав: Активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня

Идет загрузка...