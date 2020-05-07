Дневные автобусы ввели в Пскове и Великих Луках

23:20, 07 мая 2020, ПАИ

На нескольких маршрутах в Пскове и Великих Луках с 7 мая ввели дневные автобусы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

В Пскове это маршруты № 50 (4А), 51, 52, 54, 55, а в Великих Луках – № 1, 1А, 2А, 4, 4Б, 13, 15. «Перевозки будут осуществляться по обычному расписанию», – отметил губернатор.

«Таким образом, все, кто работает в сменном режиме и кому необходимо посещать социально значимые объекты, будут обеспечены общественным транспортом, – пояснил Михаил Ведерников. – После анализа пассажиропотока добавим дополнительные автобусы и на других маршрутах».

Губернатор подчеркнул, что меры безопасности против коронавируса предусмотрены: все перевозчики два раза в день проводят дезинфекционную обработку салонов. «Пассажирам также необходимо соблюдать все требования профилактики, носить маски и перчатки. Надеюсь на ваше понимание», – добавил он.

«Берегите себя! Буду благодарен за обратную связь, если где-то народу будет больше, чем 50%», – обратился губернатор к жителям Пскова и Великих Лук.