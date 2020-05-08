Михаил Ведерников присоединился к онлайн-эстафете «Псковской правды»

10:16, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединился к онлайн-эстафете «Псковской правды». В своем Instagram глава региона рассказал о своём дедушке-ветеране и дедушке супруги, а также поделился традициями празднования Дня Победы в кругу семьи.

Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летним юбилеем эстафеты, которая ещё ни разу не прерывалась, а также поблагодарил издание за то, что оно нашло новый формат, который продолжит эту традицию, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом.

«День Победы для меня и моей семьи – это история моего дедушки Николая Анисимовича Хрипко, который в составе партизанских отрядов бился с врагом на территории Украины. Это подвиг дедушки моей супруги – Михаила Степановича Андреева, который получил медаль «За отвагу» в боях у деревни Новый Путь Пушкиногорского района», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников поделился, что День Победы в его семье всегда был праздником единения, семейным праздником, который каждый год они встречали вместе, посещая парад и собираясь дома. «В последние годы я участвую в парадах как должностное лицо, но всегда делаю это с искренним трепетом и уважением к подвигу ветеранов», - сказал губернатор.

Глава Псковской области выразил благодарность всем, кто внёс вклад в достижение Великой Победы, пожелал каждому жителю Псковской области счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

«С удовольствием принимаю участие в эстафете и всех приглашаю её поддержать: расскажите и вы о своих героях и традициях празднования 9 Мая», - подытожил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор рассказал об удивительном фронтовом пути своего дедушки Николая Хрипко в программе «Мой солдат Победы».

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать эстафету трём своим друзьям.