277 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 7 человек. Всего в регионе зарегистрировано 277 случаев заболевания, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
На данный момент проведено 12 096 исследований. Выздоровел 51 пскович, скончалось восемь человек.
Статистика по районам: Псков – 86 случаев, Бежаницкий район – 1, Великие Луки – 24, Великолукский район – 3, Гдовский район – 14, Дедовичский район – 7, Дновский район – 1, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 20, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 25, Опочецкий район – 4, Островский район – 41, Палкинский район – 1, Печорский район – 5, Плюсский район – 1, Порховский район – 3, Псковский район – 18, Пустошкинский район – 5, Пушкиногорский район – 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 6, Усвятский район – 1.