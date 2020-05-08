Онлайн-конференцию в День Победы проведёт ПсковГУ

12:04, 08 мая 2020, ПАИ

ПсковГУ в День Победы проведет онлайн-конференцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Научная конференция, посвящённая сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи, пройдёт на платформе Zoom, что позволит присоединиться экспертам из федерального Музея Победы и коллегам из других городов России. К записи конференции будет открыт доступ для всех желающих.

Опытом «дистанционного празднования» Дня Победы поделятся друг с другом участники конференции «Сохранение исторической памяти и патриотическое направление работы с молодежью» в ПсковГУ, которая объединит специалистов из Пскова и области, Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани и Орла.

Историки, архивисты, музейные сотрудники, краеведы, экскурсоводы, специалисты по работе с молодежью, эксперты, реконструкторы, волонтёры, общественные деятели и студенты обсудят вопросы публикации документов по истории Великой Отечественной войны и формирование музейных коллекций. К конференции присоединится директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко с докладом о совместных проектах и программах Пскова и области с Музеем Победы по сохранению исторической памяти в Год памяти и славы, в частности, проекта Музея Победы ПсковГУ.

Директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области», руководитель Отделения Российского исторического общества в Пскове Валерий Кузьмин и директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская расскажут об опыте музеев в создании экспозиций и публикации документов. Доклад председателя Псковского областного союза туриндустрии Светланы Барановой коснётся опыта патриотического воспитания молодёжи на примере Национальной программы детского туризма «Моя Россия».