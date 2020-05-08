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Общество

13 «улиц Победы» отремонтируют в Псковской области

В 2020 году в Псковской области в рамках общероссийского проекта «Улица Победы» отремонтируют 13 улиц, названные в честь Дня Победы или героев войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы уже ведутся. На данный момент в Пскове ко Дню Победы приведена в порядок улица Черняховского: устроено два слоя асфальтобетонного покрытия, остаётся провести устройство обочин и нанести разметку.

Кроме того, ведутся ремонтные работы и на улице Рымара в Острове. Рабочие отфрезеровали старое покрытие, укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, устанавливают бортовые камни, делают тротуары.

Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он реализуется в 83 субъектах - участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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