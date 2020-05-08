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Видео: «РазноСолы» присоединились к эстафете «Псковской правды»
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Общество

Видео: «РазноСолы» присоединились к эстафете «Псковской правды»

Музыкальная компания «РазноСолы» присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды». Находясь на самоизоляции, участники группы исполнили песню «На поле танки грохотали» и проиллюстрировали своё исполнение кадрами из фильмов военных лет.

«Дорогие друзья! Мы присоединяемся к марафону публикаций, посвящённому 75-летию Победы. Поздравляем вас с этим великим праздником! Мира, добра, сплочённости, крепкой и верной памяти!» - обратились к зрителям музыканты.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».

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