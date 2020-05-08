Командующий войсками Западного военного округа поздравил фронтовиков с 75-летием Победы

13:32, 08 мая 2020, ПАИ

Командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев поздравил фронтовиков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Александр Журавлев подчеркнул, что Победу в Великой Отечественной войне советский народ одержал, пройдя суровые испытания. «Ваш подвиг, стойкость, мужество и несгибаемая воля всегда будут примером для новых поколений защитников Отечества», - обратился он к ветеранам.

«Сегодня личный состав Западного военного округа, следуя славным боевым традициям, с честью выполняет важнейшие задачи по обеспечению военной безопасности государства. На полигонах днём и ночью продолжается боевая учёба, в части поступает новейшее вооружение и боевая техника. Мы верны вашему завету защищать Родину!» - сказал Александр Журавлев.

Генерал-полковник поздравил ветеранов с праздником и пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, мира и добра.