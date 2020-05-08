0
15:20
40% читателей ПАИ не стали бы делать прививку от COVID-19
14:37
Коронавирусом заразился второй сотрудник администрации Псковской области
14:25
Стала известна программа празднования Дня Победы в Псковской области с 8 по 10 мая
14:23
72-летний Шварценеггер показал подписчикам «идеальную растяжку»
14:19
Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках
13:49
Стал известен график отключения горячей воды в Пскове
13:17
Видео: «РазноСолы» присоединились к эстафете «Псковской правды»
Еще новости
Общество

Посол России вручил памятные медали ветеранам, проживающим в Берлине

Посол РФ вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» ветеранам Красной армии, проживающим в Берлине. Об этом пишет РИА Новости.

8 мая посол России Сергей Нечаев вручил юбилейные медали пятерым ветеранам и жителям блокадного Ленинграда: Александру Агаронику, Наталье Бретшнайдер, Леониду Стрелкову, Асе Горбань, Жанне Кушнир.

«К сожалению, эпидемия вносит коррективы в наши планы, и мы не можем организовать церемонию в более широком, более торжественном формате, поймите нас, пожалуйста, правильно и не обижайтесь. Мы продолжим вручение этих наград в точечном формате, чтобы никого не подвести, потому что ваше здоровье, ваша безопасность для нас очень важны. Мы вам от всей души желаем доброго здоровья, сейчас это как никогда нужно, долгих лет жизни, оставайтесь с нами, мы вам рады. С наступающим праздником от всей души, будьте здоровы и счастливы», - обратился посол.

Всего в Германии планируется вручить 1440 юбилейных медалей ветеранам Красной армии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Глава МИД ФРГ заявил, что только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны Цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили Михаил Ведерников и Александр Котов 1,2 млн россиян получили выплаты к 75-летию Победы Депутат Псковского облсобрания возложил цветы к братскому захоронению в Локнянском районе Посол России вручил памятные медали ветеранам, проживающим в Берлине Командующий войсками Западного военного округа поздравил фронтовиков с 75-летием Победы Видео: «РазноСолы» присоединились к эстафете «Псковской правды» 13 «улиц Победы» отремонтируют в Псковской области Псковичи украшают «Окна Победы» в своих домах и квартирах Онлайн-конференцию в День Победы проведёт ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

40% читателей ПАИ не стали бы делать прививку от COVID-19
08 мая 2020
40% читателей ПАИ не стали бы делать прививку от COVID-19
Коронавирусом заразился второй сотрудник администрации Псковской области
08 мая 2020
Коронавирусом заразился второй сотрудник администрации Псковской области
72-летний Шварценеггер показал подписчикам «идеальную растяжку»
08 мая 2020
72-летний Шварценеггер показал подписчикам «идеальную растяжку»
Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках
08 мая 2020
Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках
Стал известен график отключения горячей воды в Пскове
08 мая 2020
Стал известен график отключения горячей воды в Пскове
Видео: «РазноСолы» присоединились к эстафете «Псковской правды»
08 мая 2020
Видео: «РазноСолы» присоединились к эстафете «Псковской правды»
Индекс самоизоляции в Пскове вновь упал до рекордной отметки
08 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове вновь упал до рекордной отметки
Псковичи могут получить плановую помощь только по направлению врача
08 мая 2020
Псковичи могут получить плановую помощь только по направлению врача

Идет загрузка...