Посол России вручил памятные медали ветеранам, проживающим в Берлине
Посол РФ вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» ветеранам Красной армии, проживающим в Берлине. Об этом пишет РИА Новости.
8 мая посол России Сергей Нечаев вручил юбилейные медали пятерым ветеранам и жителям блокадного Ленинграда: Александру Агаронику, Наталье Бретшнайдер, Леониду Стрелкову, Асе Горбань, Жанне Кушнир.
«К сожалению, эпидемия вносит коррективы в наши планы, и мы не можем организовать церемонию в более широком, более торжественном формате, поймите нас, пожалуйста, правильно и не обижайтесь. Мы продолжим вручение этих наград в точечном формате, чтобы никого не подвести, потому что ваше здоровье, ваша безопасность для нас очень важны. Мы вам от всей души желаем доброго здоровья, сейчас это как никогда нужно, долгих лет жизни, оставайтесь с нами, мы вам рады. С наступающим праздником от всей души, будьте здоровы и счастливы», - обратился посол.
Всего в Германии планируется вручить 1440 юбилейных медалей ветеранам Красной армии.