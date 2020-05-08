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Общество

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» поздравила псковичей с Днём Победы

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова поздравила псковичей с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

«Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Уважаемые псковичи! От имени связистов компании «Ростелеком» от всей души и от всего сердца поздравляю вас с днем великой памяти – Днём Победы!» - сказала Ольга Родионова.

Она напомнила, что отсутствие связи в первые месяцы войны, а значит, и отсутствие полноценного управления войсками, стало основным фактором неорганизованных отступлений и страшных котлов, в которые попадали целые дивизии Красной армии. «И подвиг тех, кто любой ценой старался обеспечить связь, военных связистов, инженеров, простых телефонистов, сыграл немаловажную роль в общей победе», - подчеркнула Ольга Родионова.

«Мы помним и гордимся подвигами наших дедов и прадедов, мы опираемся на опыт поколений. И в преддверии 9 Мая эти воспоминания становятся еще важнее и значимее для каждого из нас. Желаю здоровья и благополучия ветеранам и вашим семьям, родным и близким!» - заключила Ольга Родионова.

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