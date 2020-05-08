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Общество

1,2 млн россиян получили выплаты к 75-летию Победы

1,2 млн россиян получили единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общая сумма выплат составляет 71,4 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

Речь идет о выплате участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также в список попали лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Этим категориям людей выплатили по 75 тысяч рублей, уточнила Татьяна Голикова.

Кроме того, по 50 тысяч рублей получили труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. 

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