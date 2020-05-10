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Общество

Цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили Михаил Ведерников и Александр Котов

Цветы к могиле Неизвестного Солдата возложил Михаил Ведерников и Александр Котов. Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает Псковское областное Собрание депутатов.

У Могилы Неизвестного Солдата в Пскове в этом году не проходит торжественно-траурный церемониал, поскольку мероприятия были перенесены на более поздний срок. В почётном карауле у Вечного огня стоят воины псковского гарнизона.

Цветы к могиле Неизвестного Солдата возложил Михаил Ведерников и Александр Котов. Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребён прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны, – он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.

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