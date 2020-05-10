Цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили Михаил Ведерников и Александр Котов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает Псковское областное Собрание депутатов.
У Могилы Неизвестного Солдата в Пскове в этом году не проходит торжественно-траурный церемониал, поскольку мероприятия были перенесены на более поздний срок. В почётном карауле у Вечного огня стоят воины псковского гарнизона.
Мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребён прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны, – он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.