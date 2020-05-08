В Пскове со здания казначейства через громкоговоритель транслируют песни военных лет

15:38, 08 мая 2020, ПАИ

В Пскове на здании Управления Федерального казначейства по Псковской области (улица Гоголя, 55/78) установлен громкоговоритель, через который транслируются песни военных лет.

В частности, псковичи услышали песню польского музыканта Ежи Петерсбурского «Синий платочек» и другие, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам помощника руководителя Управления Федерального казначейства по Псковской области Юрия Тёмина, это инициатива трудового коллектива. «Эта старая традиция, которая реализуется не первый год. В предпраздничный день и обязательно в преддверии 75-летия Победы должна звучать музыка тех лет», - отметил он.

Также Юрий Тёмин сообщил, что в здании Управления Федерального казначейства по Псковской области оформлено фойе в военном стиле тех лет. «Вообще у управления много традиций на этот счёт. Но, к сожалению, в этом году их все реализовать нам помешала сложная эпидемиологическая обстановка», - заключил он.