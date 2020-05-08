В деревне Мозгирино Псковского района благоустроили захоронение

15:56, 08 мая 2020, ПАИ

В деревне Мозгирино Псковского района в преддверии Дня Победы благоустроили братское захоронение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления ФСИН, сотрудники ИК-4 привели в порядок захоронение и возложили к обелиску памятный венок.

Сотрудники исправительной колонии убрали прошлогоднюю листву, мусор, сухие ветки и помыли монумент.

«Память о подвигах советских солдат и офицеров в Великой Отечественной войне должна быть не только памятью, но и реальными делами, способствующими ее сохранению», - отметил заместитель начальника учреждения Павел Михайлов.

В деревне Мозгирино в 1956 году установлен обелиск, последнее захоронение там произвели в 1958 году.