370 телефонов подарят ветеранам в Псковской области

16:08, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковскую область в рамках совместного проекта движения «Волонтёры Победы» и партии «Единая Россия» поступили 370 мобильных телефонов. Их вручат ветеранам Великой Отечественной войны после снятия ограничений, которые введены в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сюжете ГТРК «Псков», размещенном в посте, сообщается, что данные телефоны специально адаптированы для пожилых людей: с большими кнопками и очень простые в использовании.

Вместе с телефоном каждому ветерану вручат именной сертификат. По нему можно будет получить бесплатную SIM-карту любого удобного оператора. Обслуживание и связь тоже бесплатные, уточняется в сюжете.