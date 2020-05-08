Пётр Крупеня поздравил псковских следователей с предстоящим Днём Победы

16:15, 08 мая 2020, ПАИ

8 мая руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня поздравил личный состав управления с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Обращаясь к присутствующим, Пётр Крупеня поздравил следователей «с самым великим праздником для российского народа – 9 Мая». «Мы – наследники этой Великой Победы, которая досталась ценой жизни миллионов людей», - сказал он.

Пётр Крупеня высоко оценил творческие работы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, сделанные детьми сотрудников управления, которые «помнят и чтят подвиг дедов и прадедов, отстоявших свободу страны».