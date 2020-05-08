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«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца

Александр Шевелёв. Фото предоставлено Илоной Тенис

Сотрудница Псковского отделения ПАО Сбербанк Илона Тенис в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о дедушке-красноармейце, который принимал участие в освобождении Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.

«Мой дедушка по маминой линии - Шевелёв Александр Григорьевич, родился в 1910 году в Кировской области, – сообщила Илона Тенис. – По образованию был ветеринарным врачом, поэтому в октябре 1941 года был призван старшим ветврачом автогужбата 2-го гвардейского строевого корпуса».

Александр Шевелёв до декабря 1943 воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах в составе 3-й и 4-й ударных армий. С декабря 1943 по июнь 1944 был назначен начальником терапевтического отделения 447-го армейского ветлазарета в составе 4-й ударной армии.

Александр Шевелёв закончил войну в августе 1945 в боях в «Курляндском котле» в звании гвардии капитана ветслужбы, начальником 945-го дивизионного ветеринарного лазарета 16-й Литовской Клайпедской Краснознаменной стрелковой дивизии. Освобождал города и населенные пункты Калининской области, города Великие Луки, Невель, Полоцк, Клайпеду.

После войны остался работать в Литовской ССР. Награжден боевыми наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», орденом «Отечественная война».

«Дедушка мало нам рассказывал о войне, но в День Победы он всегда надевал свои боевые ордена и мы вместе с ним ходили на парад. Я помню, с какой гордостью я шла рядом с ним. И сейчас, когда дедушки уже давно нет с нами, в память о нём каждое 9 Мая я участвую в шествии «Бессмертного полка» с его портретом! Никто не забыт, ничто не забыто!» – добавила Илона Тенис.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».

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