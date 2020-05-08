Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет Псковское агентство информации в прямом эфире 9 мая в 10:00.
100 спортсменов и воспитанников спортшкол Пскова в канун Дня Победы записали видео, как они выполняют 75 упражнений в честь великого праздника.
Инициатор акции «Я присоединяюсь к эстафете «Псковской правды» – комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».