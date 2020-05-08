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Общество

Мемориальный комплекс героям-красноармейцам открыли в Стругах Красных

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

В канун Дня Победы в посёлке Струги Красные в сквере на улице Советской открыли мемориальный комплекс стружанам – героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Церемонию открытия монумента 8 мая провели председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава района Александр Волков, глава администрации городского поселения Владимир Михайловский и начальник Струго-Красненского гарнизона Дмитрий Храповицкий без участия местных жителей из-за распространения коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

На гранитных монументах изображены портреты 14 стружан. На гравюрах – воины разных поколений: три героя Советского Союза, три полных кавалера ордена Славы и восемь военнослужащих, геройски погибших в горячих точках. Неподалёку от центральной композиции мемориального комплекса расположен ещё один памятник, посвящённый детям войны, – стела была установлена в прошлом году по обращению общественной организации.

Владимир Михайловский рассказал, что первоначально рассматривались и другие варианты размещения мемориала, вспомнилась даже давняя идея установки бюстов героев рядом с памятником-танком на отдалённой улице, но в итоге остановились на центральной части посёлка в сквере, где мемориал сможет увидеть наибольшее количество людей. По словам главы администрации поселения, в процессе сбора информации о стружанах-героях удалось выяснить неизвестные ранее факты их биографии, пообщаться с родственниками.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«Хорошая память останется о наших земляках. Спасибо! Сделали очень красиво», – поблагодарил сотрудников поселения глава района Александр Волков. Владимир Михайловский признался, что реализация проекта далась нелегко – сложности были и на первом этапе, когда пришлось выбирать из 15 представленных проектов, и на последующих стадиях, но все трудности удалось преодолеть.

«Собрали всех наших героев. Вспоминаю, как мы ездили в деревню к матери погибшего воина-афганца Сергея Волкова. У меня на всю жизнь это отложилось в памяти. Какая это была трагедия для матери – сына хоронить!» – рассказал глава поселения.

«Хорошо сделали, место удачное. Центр посёлка, люди пройдут, прочитают о своих земляках, вспомнят о героях. И проект выбрали красивый, и материалы качественные. Хорошая память надолго», – отметил Александр Котов и поблагодарил Александра Волкова и Владимира Михайловского за то, что берегут память о земляках – о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто исполнял служебный долг в последние десятилетия.

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