Начальник псковской Росгвардии рассказал о фронтовом пути своего деда

19:30, 08 мая 2020, ПАИ

Начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов присоединился к акции «Автограф Победы» и рассказал о фронтовом пути своего деда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дедушка Игоря Иванова – Яков Быстров – родился 31 декабря 1905 года. Свой боевой путь начал в 1942 году в составе 393-го артиллерийского полка 46-й стрелковой дивизии.

1 февраля 1942 в деревне Осмино Ленинградской области командир отделения связи пятой батареи ефрейтор Яков Быстров под сильным автоматно-пулемётным огнём противника проложил телефонную линию от огневой позиции батареи к командному пункту.

Выполнив задачу наведения связи, ефрейтор Быстров с группой бойцов атаковал позицию, на которой находилось орудие нацистов, захватил его, уничтожил пятерых солдат орудийного расчёта противника. За проявленное мужество и храбрость ефрейтор Яков Быстров 4 февраля 1942 года был награждён медалью «За отвагу».

Второй медалью «За отвагу» уже младший сержант Быстров был награждён в сентябре 1944-го в ходе боёв за освобождение Советской Эстонии.

27 апреля 1945 года в Германии в районе города Анклама сержант Яков Быстров под обстрелом противника исправил пять разрывов телефонного кабеля, чем обеспечил бесперебойное управление артиллерийской батареей. За это он был награждён медалью «За боевые заслуги».

После войны Яков Быстров вернулся домой в Псковскую область.

«Каждая семья должна хранить память о своих родных, которые победили в Великой Отечественной войне. Мы должны знать и гордиться подвигом нашего народа», – подчеркнул Игорь Иванов.