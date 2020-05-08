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Общество

Пять тысяч георгиевских ленточек раздают в Пскове

В Пскове волонтёры раздают прохожим георгиевские ленточки и информационные буклеты, где прописаны мероприятия, которые проходят в онлайн-формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Волонтёры работают на улицах города с соблюдением всех мер безопасности: в масках и перчатках. Планируется, что они раздадут пять тысяч георгиевских ленточек и 500 информационных буклетов.

«Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19, онлайн-мероприятия важны как новый формат участия горожан в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы», – отметил активист волонтёрского центра партии «Единая Россия», председатель совета по молодёжной политике при главе Пскова Александр Андреев.

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