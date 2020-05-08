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Общество

Колокольный звон прозвучит во всех храмах Псковской области в День Победы

Фото из Instagram Подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове.

9 мая в Псковской области во всех православных храмах зазвонят в колокола в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.

В Пскове праздничный перезвон начнётся в 10:45 в Свято-Троицком кафедральном соборе. После этого в колокола зазвонят и в других храмах города. Зазвучат и колокола подворья Псково-Печерского монастыря.

После торжественного колокольного перезвона над древними храмами подворья зазвучит и пролетит над улицами города песня «День Победы». Она будет исполняться каждый час начиная с 12:43 до 17:43. По словам организаторов, это время выбрано не случайно. Именно в 0:43 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

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