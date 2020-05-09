Фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Псковской области

09:57, 09 мая 2020, ПАИ

Баннерная фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Пскове напротив Вечного огня на площади Победы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

«Прежде всего, фотовыставка – это проект о памяти и о подвиге тех, кто сражался за то, чтобы великий День Победы поскорее настал», – отметили в пресс-службе.

На фотовыставке представлены подлинные фотографии, отражающие историю Пскова в период оккупации и освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фотовыставку организовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.