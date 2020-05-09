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Общество

Фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Псковской области

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Баннерная фотовыставка «Псков в годы Великой Отечественной войны» открылась в Пскове напротив Вечного огня на площади Победы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Прежде всего, фотовыставка – это проект о памяти и о подвиге тех, кто сражался за то, чтобы великий День Победы поскорее настал», – отметили в пресс-службе.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

На фотовыставке представлены подлинные фотографии, отражающие историю Пскова в период оккупации и освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Фотовыставку организовала Театрально-концертная дирекция Псковской области.

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