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Общество

293 человека заразились коронавирусом в Псковской области

293 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, пишет telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Наибольшее количество инфицированных в Пскове (87), Островском районе (43), Невельском районе (27), Новосокольническом районе (25), Великих Луках (24), Псковском районе (21) и Гдовском районе (15).

Также случаи заражения подтвердились в Бежаницком (1), Великолукском (3), Дедовичском (7), Дновском (1), Красногородском (3), Куньинском (1), Новоржевском (3), Опочецком (4), Палкинском (1), Печорском (6), Плюсском (1), Порховском (3), Пустошкинском (5), Пушкиногорском (2), Пыталовском (2), Себежском (1), Струго-Красненском (6) и Усвятском (1) районах.

Выздоровели 59 пациентов, 8 скончались. На данный момент проведено 12 514 исследований

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