Видео: псковские храмы начали колокольный перезвон в честь Дня Победы
Храмы Псковской области и регионального центра начали колокольный перезвон в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Священнослужители церкви Анастасии Узорешительницы, расположенной в Детском парке Пскова, также присоединились к торжественному перезвону. Колокольный перезвон проходит и на подворье Псково-Печерского монастыря.
С 12:43 до 17:43 на улицах Пскова будет звучать песня «День Победы».