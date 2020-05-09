Праздничные мероприятия проходят в 76-й дивизии ВДВ

11:52, 09 мая 2020, ПАИ

На территории 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове в закрытом формате проходят праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: Влад Родин



Фото: Влад Родин



Фото: Влад Родин



Фото: Влад Родин



Фото: Влад Родин



Фото: Влад Родин



Фото: Влад Родин













На строевом плацу воинской части прошёл митинг с вознесением Знамени Победы, флага России и флага ВДВ. Кроме этого, военнослужащим зачитали праздничный приказ министра обороны Сергея Шойгу, состоялось их награждение.

С 12:00 до 18:00 на улицах Пскова ожидается перемещение пяти мобильных групп на автомобилях КамАЗ и УАЗ, украшенных символикой Победы, которые будут транслировать праздничную музыку.