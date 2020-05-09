«Мы помним об их подвиге»: Александр Козловский поздравил жителей региона с 75-летием Победы

12:30, 09 мая 2020, ПАИ

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

«К сожалению, 75-летие Победы мы вынуждены провести дома, – отметил Александр Козловский. – Сегодня мы поздравляем удалённо в первую очередь ветеранов, тружеников тыла, тех, кто воевал в тылу врага, детей войны, тех, кто поднимал нашу страну после войны, наше современное общество, которое обязано военному поколению, – всех мы поздравляем с Днём Победы!»

Александр Козловский подчеркнул, что каждой семьи коснулась Великая Отечественная война. «Кто-то из наших родственников и близких погиб во время войны, кто-то не дожил до сегодняшнего дня, но мы помним об их подвиге и будем чтить героев и передавать память о них следующим поколениям», – добавил он.