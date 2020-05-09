«Фонарики Победы» зажгут в Псковской области

20:01, 09 мая 2020, ПАИ

Акции «Фонарики Победы» пройдёт в Псковской области 9 мая с 21:50 до 22:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Всех желающих присоединиться к акции просят подойти в указанное время к окнам и зажечь фонарики. Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

«Цель акции «Фонарики Победы» – почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 Мая – в День Победы», – рассказали организаторы акции.

К акции присоединятся и военнослужащие, которые синхронно зажгут «фонарики Победы» в честь подвига всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция пройдёт в офицерских домах по следующим адресам: дома № 9, 15 и 19 на улице Генерала Маргелова и дома № 17–33 на улице Шестака, а также в микрорайоне Кресты.

Кроме этого, акция состоится в домах офицерского состава в Острове-3, деревне Баландино Великолукского района и посёлке Владимирский Лагерь Струго-Красненского района.