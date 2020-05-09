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Общество

Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр

Фото ОНФ

Участники команды «Молодёжка ОНФ» Псковской области в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украсили фасады зданий в Пскове флагами России, сообщили Псковскому агентству информации в региональном исполкоме ОНФ.

Фото ОНФ

В Пскове активисты в рамках всероссийской акции «Флаг в День Победы» развесили на фасадах жилых зданий, в образовательных учреждениях города, торговых центрах, административных зданиях и городских автобусах полторы тысячи флагов.

Фото ОНФ

«Флаг – это символ государства, знак гордости, солидарности, объединения. Это то, что нам сейчас как никогда необходимо. Мы очень рады, что нас поддержали, и мы без труда смогли украсить наш город к празднику Великой Победы!» – рассказала координатор региональной команды «Молодежка ОНФ» Анна Смирнова.

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