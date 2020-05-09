0
21:00
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
19:32
Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом
18:00
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17:31
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
17:01
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
16:38
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
15:52
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
Еще новости
Общество

Глубоководный аппарат «Витязь» установил вымпел Победы на дне Марианской впадины

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Фонд перспективных исследований.

«8 мая 2020 года в 22 часа 34 минуты по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 028 метров», – рассказали в фонде.

Кроме того, подводный беспилотник за три часа провёл картографирование, фото- и видеосъёмку морского дна, также были изучены параметры морской среды.

«Проведённое 8 мая погружение на дно Марианской впадины стало первым этапом серии экспериментов «Витязя», – сообщил генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

«Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая ГТРК «Псков» запустила праздничный эфир в честь Дня Победы «Фонарики Победы» зажгут в Псковской области Глубоководный аппарат «Витязь» установил вымпел Победы на дне Марианской впадины «Сирень Победы» высадили в Красногородском районе Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне «Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы Праздничная акция «Звонок ветерану» проходит в Пскове Акция «Подари обед ветерану» прошла в Печорах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
09 мая 2020
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом
09 мая 2020
Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09 мая 2020
Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
09 мая 2020
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
09 мая 2020
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
09 мая 2020
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
09 мая 2020
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
09 мая 2020
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр

Идет загрузка...