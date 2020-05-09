Глубоководный аппарат «Витязь» установил вымпел Победы на дне Марианской впадины

19:07, 09 мая 2020, ПАИ

Российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Фонд перспективных исследований.

«8 мая 2020 года в 22 часа 34 минуты по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики «Витязя» зафиксировали глубину 10 028 метров», – рассказали в фонде.

Кроме того, подводный беспилотник за три часа провёл картографирование, фото- и видеосъёмку морского дна, также были изучены параметры морской среды.

«Проведённое 8 мая погружение на дно Марианской впадины стало первым этапом серии экспериментов «Витязя», – сообщил генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

«Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.