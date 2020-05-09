Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму

20:43, 09 мая 2020, ПАИ

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам (ММА) избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар, пишет портал vesti.ru.

Инцидент произошёл 7 мая около 16:00 в посёлке Новый Свет. Продавщица отказалась продавать товар молодому человеку и девушке, пока они не наденут маски. Повздорив, молодые люди вышли на улицу, но вскоре вернулись и потребовали обслужить их. На отказ мужчина плюнул сотруднице магазина в лицо, а та бросила в него банкой с помидорами.

Выбежав за обидчиком на улицу, женщина тут же получила несколько ударов локтем и ногой. Её противника спустя несколько минут задержали и доставили в отдел полиции.