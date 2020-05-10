Небольшой воздушный парад в честь 75-летия Победы состоялся в посёлке Серёдка Псковского района

22:26, 09 мая 2020, ПАИ

Небольшой воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели активисты на аэродроме в посёлке Середка Псковского района, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

«Сегодня день 75-летия Великой Победы. Для всех нас это очень важный день и святой праздник. Мы гордимся нашими предками, которые в тяжелейших условиях день за днём на протяжении почти четырёх лет сражались за Русскую землю», – подчеркнул он.

«Важно, что этот подвиг не забыт, – отметил он. – Мы с гордостью продолжаем хранить эту память, передавая её своим детям и внукам. И сегодня всем нашим уважаемым ветеранам мы желаем крепкого здоровья и бодрости духа! Всех с праздником! С Днём Победы!»