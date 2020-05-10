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Общество

Псковские парапланеристы поздравили псковичей с 75-летием Победы

Фото СУ СК России по Псковской области

Псковские парапланеристы поздравили жителей региона с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Фото СУ СК России по Псковской области

«Группа пилотов, в которую входит сотрудник следственного управления, на мотопарапланах, на которых развевались государственный флаг Российской Федерации, Знамя Победы и георгиевская лента, совершила облёт нескольких населённых пунктов», – рассказали в ведомстве.

Фото СУ СК России по Псковской области

Мероприятие организовали региональное СУ СК России и Псковская областная федерация авиационных видов спорта при содействии руководства администрации Лавровской волости Печорского района.

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